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Врач раскрыла основные причины икоты

Реабилитолог Малиновская назвала алкоголизм наиболее частой причиной икоты

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Shutterstock/FOTODOM

Наиболее частой причиной появления у взрослого человека икоты может стать пристрастие к алкоголю. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

Доктор объяснила, что во время употребления алкоголя залпом или большими глотками заглатывается избыточное количество воздуха, а желудок становится как воздушный шарик. Раздувшийся орган начинает давить на диафрагму, а газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность — обычно через икоту.

Также частая икота может оказаться признаком беременности, переохлаждения, стресса, отметила врач. По ее словам, в случае беременности происходит давление на диафрагму, иногда защемляется нерв, вызывая мышечные сокращения. Однако помочь себе в этом случае можно только родив, признала Малиновская.

Икота у младенцев часто случается из-за переохлаждения, потому что мышцы спазмируются «в комок».

Помимо относительно безобидных причин икота может быть признаком более серьезных проблем с организмом. Так, это могут быть опухоли желудка и средостения или аномалии анатомического развития. В любом случае при подозрениях стоит обращаться к специалисту, заключила эксперт.

Ранее «Газета.Ru» узнала у терапевта Ивана Тарасенко, как эффективно избавиться от икоты.

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