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Стало известно, за что задержали основателя «Русагро» Мошковича

«Интерфакс»: основатель «Русагро» Мошкович задержан по делу о хищениях
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович и несколько сотрудников компании задержаны по делу о хищении денежных средств. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В рамках дела проведены обыски, изъята документация.

По данным источника, уголовное дело возбуждено следственным департаментом МВД РФ в отношении компаний, с которыми «Русагро» сотрудничал. Следственные действия с Мошковичем продолжаются, его статус (подозреваемый или свидетель) пока не определен.

«Следствие может уже в четверг обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным», — сказал собеседник агентства.

ТАСС сообщал, что силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

О задержании Мошковича стало известно днем 26 марта.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 года он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

Ранее в Русагро» отреагировали на сообщения о задержании Мошковича.

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