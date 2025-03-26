В «Русагро» отреагировали на сообщения о задержании основателя компании

Агрохолдинг «Русагро» отказался комментировать сообщения СМИ о задержании своего основателя Вадима Мошковича. Об этом пишет «Интерфакс».

«Пока не комментируем», — заявил агентству представитель холдинга.

26 марта Telegram-канал SHOT писал, что задержанного основателя «Русагро» Вадима Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошковичу может грозить до 10 лет тюрьмы. По данным канала, в офисах агрохолдинга в четырех регионах России проходят обыски. Кроме Москвы и Белгорода, силовики работают в тамбовском и саратовском филиалах компании.

О задержании Мошковича стало известно в среду. Он основал компанию «Русагро» в 2004 году. Впоследствии компания стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 года Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

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