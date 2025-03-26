Стало известно, в чем подозревают задержанного основателя «Русагро»

Задержанного основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Мошковичу может грозить до 10 лет тюрьмы.

По информации SHOT, в офисах агрохолдинга в четырех регионах России проходят обыски. Кроме Москвы и Белгорода, силовики работают в тамбовском и саратовском филиалах компании.

О задержании Мошковича стало известно днем 26 марта. Он основал компанию «Русагро» в 2004 году. Впоследствии компания стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 года Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

Ранее за мошенничество задержали участника шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).