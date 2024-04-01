Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине возбудили уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян

СБ Украины заочно предъявила обвинения главреду RT Маргарите Симоньян

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора телеканала RT, агентств «Россия сегодня» и «Sputnik» Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

По данным СБУ, Симоньян якобы призывала «к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года», а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины».

Отмечается, что следователи СБУ сообщили Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Поскольку подозреваемая находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, уточнили в сообщении ведомства.

В марте 2023 года СБУ уже докладывала о подозрении Симоньян в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Расследование проводилось при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора республики.

Ранее Симоньян заявила, что устроившие в «Крокусе» теракт «упыри» не доехали 100 км до границы с Украиной.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами