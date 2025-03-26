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В Таиланде опровергли информацию о вспышке скарлатины среди туристов

В Таиланде заявили об отсутствии вспышки скарлатины среди россиян
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Shutterstock

На территории Таиланда не отмечается распространение скарлатины среди путешественников. Об этом заявил представитель местного департамента по контролю за заболеваниями в беседе с ТАСС.

«Вспышки скарлатины в Таиланде нет, в том числе среди иностранных туристов», — отметил собеседник агентства.

По данным департамента, с начала 2025 года в стране заразились скарлатиной 455 человек, в основном дети в возрасте от пяти до 15 лет.

В туристических агентствах уточнили, что россияне не обращались с жалобами на заболевание скарлатиной.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что в Таиланде среди российских путешественников началась вспышка скарлатины. По данным канала, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах выявили десятки заболевших. Симптомы у всех одинаковые: сильный кашель, высыпания на теле и языке, высокая температура и боль в горле.

Уточняется, что заболевшие туристы пьют антибиотики. Другие туристы, как пишет SHOT, теперь боятся покидать свои отели. Некоторые отменили экскурсии и отказались от выходов в город.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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