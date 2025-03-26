Российские туристы в Таиланде массово заболели скарлатиной

В Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. Заразились взрослые и дети, у них высокая температура и сыпь, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах выявили десятки заболевших. Симптомы у всех одинаковые: сильный кашель, высыпания на теле и языке, высокая температура и боль в горле.

Уточняется, что заболевшие туристы пьют антибиотики. Другие туристы, как пишет SHOT, теперь боятся покидать свои отели. Некоторые отменили экскурсии и отказались от выходов в город.

По информации канала, с начала 2025 года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины. За последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев. Известно, что в начале марта текущего года в одной из школ Бангкока была массовая вспышка скарлатины.

18 марта сообщалось, что многие российские туристы заразились ротавирусом в Египте. Симптомы болезни проявляются через три-пять дней после приезда на курорт. Россияне предположили, что вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана в местных отелях. Туристы жаловались на ее «жуткий» запах и рассказывали, что у детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.