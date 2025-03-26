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Бродячие собаки растерзали пенсионерку на дагестанском кладбище

В Дагестане бродячие собаки растерзали женщину на кладбище
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Depositphotos

В Буйнакске стая собак набросилась на пенсионерку, которая пришла на кладбище, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Дагестан.

Инцидент произошел на кладбище, 76-летняя пенсионерка ушла навестить могилы родных. По данным Telegram-канала Mash Gor, родственники обнаружили, что пожилой женщины нет дома, ее поиски велись весь день.

Пропавшую обнаружили на кладбище, по предварительной информации, женщину растерзала стая собак. Спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Братске бродячая собака искусала трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в парке возле жилых домов по улице Обручева. Мать с трехлетним сыном шла из детского сада, женщина заметила стаю собак, лежавших на выброшенном матрасе. Животные не проявляли агрессии, в какой-то момент один из псов подбежал к мальчику и вцепился ему в плечо. Мать сумела отогнать животное и отвезла ребенка в больницу. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело.

Ранее зараженная бешенством кошка напала на жительницу Удмуртии и ее собаку.

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