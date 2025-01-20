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В РФ расширили перечень жизненно важных лекарств

Мишустин: перечень жизненно важных лекарств дополнили 18 наименованиями
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Премьер-министр ФР Михали Мишустин сообщил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 18 наименований. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, в ЖНВЛП вошли препараты для борьбы с раком костного мозга.

«Большинство из них (препаратов. — «Газета.Ru») применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов, еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете», — поделился Мишустин.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщал, что рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта.

Если инфляция снизится до 4–4,5% (в соответствии с базовым прогнозом ЦБ), рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 4–7%, спрогнозировал Щербаченко.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в январе.

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