В России в прошлом году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем составил 52,1 млн упаковок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак».

В организации отметили, что фармакологические компании могут производить лекарство с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.

«По итогам 2024 года в оборот было введено 61 новое МНН общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России. Для одного МНН были характерны как поставки из-за рубежа, так и локальное производство», — заявили в центре.

Там уточнили, что новые МНН относятся к разным фармакологическим группам, среди которых половые гормоны и модуляторы функции половых органов (20% от всего объема новых международных непатентованных наименований), витамины (17%), противокашлевые лекарства и средства для лечения простудных заболеваний (10%), миорелаксанты (10%), а также препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (8%).

В январе премьер-министр ФР Михали Мишустин сообщил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 18 наименований.

Ранее были названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом.