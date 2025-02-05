Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто, сколько в России появилось новых лекарств

«Известия»: 540 новых лекарств появилось в России
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В России в прошлом году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем составил 52,1 млн упаковок. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак».

В организации отметили, что фармакологические компании могут производить лекарство с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.

«По итогам 2024 года в оборот было введено 61 новое МНН общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России. Для одного МНН были характерны как поставки из-за рубежа, так и локальное производство», — заявили в центре.

Там уточнили, что новые МНН относятся к разным фармакологическим группам, среди которых половые гормоны и модуляторы функции половых органов (20% от всего объема новых международных непатентованных наименований), витамины (17%), противокашлевые лекарства и средства для лечения простудных заболеваний (10%), миорелаксанты (10%), а также препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (8%).

В январе премьер-министр ФР Михали Мишустин сообщил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 18 наименований.

Ранее были названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами