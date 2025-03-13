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В России изучат наценки торговых сетей на товары первой необходимости

ФАС изучит наценки на социально значимые продукты в торговых сетях РФ
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит наценки торговых сетей на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным службы, в 36 крупнейших торговых сетей страны, а также на две торговые онлайн-площадки направлены запросы по поводу средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также объемов закупок и продаж 29 категорий продовольственных товаров.

«Представители власти пообещали проанализировать наценки на эти самые важные для россиян продукты, к которым относятся социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что в число важных для россиян продуктов среди прочих входят помидоры, огурцы, макаронные изделия, а также сыры твердые, полутвердые и мягкие.

В службе подчеркнули, что в случае выявления недобросовестных действий будут приняты все необходимые меры.

6 марта сообщалось, что ФАС инициировала запросы более чем к 90 производителям сырого молока с целью оценки конкурентной ситуации на данном рынке. Все компании должны предоставить данные о ключевых показателях своей финансовой и хозяйственной деятельности, связанных с производством и продажей сырого молока.

Ранее в России подешевели шесть жизненно важных лекарств.

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