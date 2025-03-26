Одному из участников нацбата «Азов»‎ которых осудили в Ростове, вызывали скорую

РИА: одному из азовцев, осужденных в Ростове, стало плохо во время заседания

Одному из участников украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которых осудили в Ростове-на-Дону, стало плохо перед вынесением приговора, ему вызывали скорую помощь. Об этом сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда, его цитирует РИА Новости.

«Подсудимому Жаркову стало плохо, ему вызвали скорую»‎, — сказал представитель суда корреспондентам.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил 23 участников батальона к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет. Суд вынес очный приговор 12 «азовцам», 11 — заочно. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.

Гособвинитель просил суд назначить подсудимым сроки от 16 до 24 лет колонии, большинство участников батальона не признали вину, некоторые из них признали ее частично, подтвердив свое участие в «Азове». Кроме того, двое из 23 фигурантов были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными и не принимали участия в заседаниях.

Среди подсудимых участники «Азова», которые весной 2022 года собирали сведения о местопребывании союзных сил Донецкой народной республики и России, передавали ее для обстрелов и вели стрельбу по позициям сил ДНР и РФ. Отмечается, что часть из подсудимых готовилась к насильственному захвату территорий ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок, а также взятые под контроль Вооруженных сил Украины территории ДНР. «Азовцы» были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

Ранее на Украине бывшего бойца «Азова» задержали за подготовку нападения на ТЦК.