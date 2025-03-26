На Украине бывшего бойца «Азова» задержали за подготовку нападения на ТЦК

В Кривом Роге задержали экс-бойца «Азова» за подготовку теракта в ТЦК

В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего военнослужащего бригады ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке атаки на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог украинских военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечается, СБУ также подтвердила задержание мужчины. При этом спецслужба не назвала его имени и фамилии.

По версии спецслужбы, якобы завербованный экс-боец «Азова» должен был оставить взрывчатку у ТЦК в городе, начинив ее болтами и арматурой.

В феврале в украинском Каменце-Подольском задержали предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования. Речь идет о взрыве у здания ТЦК в этом городе, который произошел 5 февраля 2025 года. Тогда восемь человек получили ранения. Как сообщили в в Национальной полиции Украины, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В прошлом месяце издание «Страна.ua» написало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК.

Ранее украинского футболиста сдали ТЦК за отказ продлить контракт.