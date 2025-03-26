Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине бывшего бойца «Азова» задержали за подготовку нападения на ТЦК

В Кривом Роге задержали экс-бойца «Азова» за подготовку теракта в ТЦК
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего военнослужащего бригады ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке атаки на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог украинских военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечается, СБУ также подтвердила задержание мужчины. При этом спецслужба не назвала его имени и фамилии.

По версии спецслужбы, якобы завербованный экс-боец «Азова» должен был оставить взрывчатку у ТЦК в городе, начинив ее болтами и арматурой.

В феврале в украинском Каменце-Подольском задержали предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования. Речь идет о взрыве у здания ТЦК в этом городе, который произошел 5 февраля 2025 года. Тогда восемь человек получили ранения. Как сообщили в в Национальной полиции Украины, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В прошлом месяце издание «Страна.ua» написало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК.

Ранее украинского футболиста сдали ТЦК за отказ продлить контракт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами