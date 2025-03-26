Россиянок предупредили о новой мошеннической схеме от «успешных мужчин 30-35 лет»

ТАСС: аферисты под видом владельцев салонов могут красть деньги россиянок

В марте этого года аферисты придумали новую схему с кражей денег у жительниц России. Им предлагают посещение в салон красоты якобы успешные мужчины 30-35 лет, уже пострадали около 190 человек, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в ИБ-компании F6, злоумышленники притворяются успешными мужчинами, обычно в возрасте 30-35 лет.

Известно, что сначала аферист ищет жертв в городских пабликах в Telegram, а на первой встрече производит впечатление богатого и успешного мужчины. После мошенник говорит, что он владелец сети салонов красоты и дарит девушке бесплатный визит.

«Получив согласие жертвы принять подарок, скамер отправляет ссылку на сайт фейкового салона для бронирования, а также «персональный промокод», — рассказали в компании.

Там отметили, что название и оформление фейкового портала копируется у реального московского салона красоты. Далее девушку просят заполнить форму для записи в салон, указать промокод, имя и номер телефона.

Россиянкам, которые пользуются Android, далее предложат скачать якобы фирменное приложение салона красоты, в реальности являющееся вредоносным ПО для удаленного управления устройством. Таким образом аферисты могут получить данные банковской карты.

Пользовательницам iPhone предлагают «подтвердить запись» через Apple ID. После отправки кода мошенники получат доступ к данным, предупредили эксперты.

За неделю с момента внедрения схемы каждый пострадавший лишился примерно 14 тыс. рублей. Всего «успешные мужчины» украли уже 2,7 млн рублей.

Ранее психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников.