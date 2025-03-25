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Автолюбителей призвали не торопиться со сменой шин на летние

Автоэксперт Кадаков: водителям не стоит торопиться менять шины на летние
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В марте и начале апреля погода переменчивая, поэтому автолюбителям не следует торопиться менять резину на летнюю. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал автоэксперт Максим Кадаков. Он обратил внимание, что весенняя переобувка не является такой критичной, как осенняя.

«Что шины изнашиваются сильно — это старый миф. Но если вы по июльской 30-градусной жаре будете ездить на мягкой зимней резине, то да — будете отжигать в каждом повороте с визгом, шины будут истираться. Но сейчас не такая жара», — объяснил специалист.

Он напомнил, что в конце февраля, когда в средней полосе России стояла солнечная погода, автолюбители поспешили переобуться, однако с приходом холодов многие об этом пожалели.

Автоэксперт, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев до этого говорил, что при смене зимней резины на летнюю нужно ориентироваться на среднесуточную температуру. По его словам, достаточно +7°C в течение недели. При этом особое внимание он посоветовал обратить на холодные ночи, когда температура может опускаться ниже нуля, а на дорогах образовываться гололедица.

Ранее синоптик предупредил об опасных погодных явлениях в нескольких округах РФ.

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