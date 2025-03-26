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Психолог объяснила, что такое бредкрамбинг и как из него выбраться

Психолог Голубева: редкие звонки являются признаком бредкрамбинга
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Бредкрамбинг представляет собой форму эмоционального манипулирования, в ходе которого человек посылает другому только «крошки» внимания, чтобы поддержать иллюзию отношений, однако не переводит их на более серьезный уровень. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

К признакам такого явления она отнесла спонтанные сообщения, редкие звонки, чередование проявлений интереса с холодностью и отстраненностью. Общение в этом случае может ограничиваться лайками, комментариями в социальных сетях и короткими сообщениями. Кроме того, человек может избегать разговоров о будущем и не давать четкого ответа о своих намерениях и о статусе отношений. К причинам такого поведения эксперт отнесла неуверенность в себе и страх серьезных отношений.

«Для некоторых людей бредкрамбинг — это просто игра. Но нужно выбираться из отношений, основанных на бредкрамбинге. Первый шаг — признание, что вы находитесь в нездоровых отношениях. Важно осознать, что вы нуждаетесь в большем. Не соглашайтесь на меньшее и не позволяйте себе использовать», — подчеркнула Голубева.

18 марта Майя Голубева говорила, что постоянные просьбы о помощи являются одним из тревожных знаков, который указывает на то, что женщина использует мужчину.

Ранее психолог рассказала, как быстрее пережить расставание.

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