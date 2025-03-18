Психолог назвала «красные флаги» женщин в отношениях

Постоянные просьбы о помощи являются одним из тревожных знаков, который указывает на то, что женщина использует мужчину. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

«Если возлюбленная регулярно обращается с просьбой о финансовой помощи, дорогих услугах, но при этом не проявляет заботы и внимания в ответ, это может быть признаком использования. Важно отличать искреннюю потребность в помощи от манипулятивного поведения», — уточнила она.

К «красному флагу» психолог также отнесла игнорирование желаний мужчины и отсутствие поддержки со стороны партнерши. По ее словам, стоит насторожиться и в случае, если женщина часто делает комплименты и льстит, но при этом не проявляет искреннюю заботу и внимание, а также не хочет брать на себя ответственность в отношениях. Она также может проявлять интерес к партнеру только тогда, когда ей от него что-то нужно, заключила Голубева.

Психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям столичного департамента труда и социальной защиты населения Юлия Сафонова до этого говорила, что одним из главных признаков психологического насилия в отношениях является попытка партнера изолировать другого от друзей и семьи, чтобы установить контроль над жертвой и стать «хозяевами» ее жизни.

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