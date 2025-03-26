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Врач объяснил, почему опасно игнорировать боль в тазобедренном суставе

Врач Каландия: боль в тазобедренном суставе нельзя игнорировать
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Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Появление боли в тазобедренном суставе может быть сигналом травмы или воспалительного процесса, поэтому ее нельзя игнорировать. Об этом kp.ru рассказал терапевт Шота Каландия.

«Опасно вовремя не обратить внимание на боль в суставе. Ведь без надлежащей диагностики и лечения проблема, вызвавшая боль, может усугубиться и привести к необратимым последствиям», — предупредил врач.

По его словам, если запустить коксартроз, консервативное лечение уже не поможет пациенту. В этом случае ему потребуется эндопротезирование. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния, Каландия призвал вовремя обращаться к врачу для ранней диагностики.

Хирург-ортопед Роберт Трасолини из Больницы Хантингтона в США до этого говорил, что боль в тазобедренном суставе может возникать при отсутствии физической активности, интенсивных кардиотренировках (беге, ходьбе и езде на велосипеде) и по причине неправильной осанки. Ортопед добавил, что полностью отказываться от занятий спортом также не стоит. Недостаточное использование сухожилий в средней ягодичной мышце при малоподвижном образе жизни также способно стать причиной боли.

Ранее был назван лучший способ избавиться от боли при тяжелом остеоартрите тазобедренного сустава.

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