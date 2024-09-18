Врач рассказал, почему возникает боль в тазобедренном суставе

Боль в тазобедренном суставе может возникать при отсутствии физической активности, интенсивных кардиотренировках (беге, ходьбе и езде на велосипеде) и по причине неправильной осанки. Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказал хирург-ортопед Роберт Трасолини из Больницы Хантингтона в США.

Средний тендиноз ягодичной мышцы, часто называемый тендинопатией ягодиц, представляет собой проблему для здоровья, вызванную воспалением сухожилий в средней ягодичной мышце. Средняя ягодичная мышца — одна из самых маленьких и менее известных мышц ягодиц, которая функционирует, обеспечивая стабильность и поддержку структур бедра и таза. Сбои в ее работе могут привести к болям в тазобедренном суставе, которые обычно возникают при ходьбе по лестнице, лежании на боку, длительном сидении или стоянии на одной ноге.

По словам Трасолини, сидение с выгнутой спиной или сутулость может оказывать значительное нежелательное давление на глубокие мышцы ягодиц, а также на нижнюю часть спины. Чтобы избежать боли в тазобедренном суставе, врач рекомендует следить за осанкой и выполнять короткую разминку каждые 30 минут, проведенные в сидячем положении.

Другой распространенной причиной болевых ощущений выступает чрезмерная физическая нагрузка, требующая многократного повторения одного и того же движения. К таким тренировкам относится пешая ходьба, бег, езда на велосипеде или катание на лыжах. Врач рекомендует физически активным людям сделать перерыв в тренировках, чтобы выяснить, является ли нагрузка чрезмерной, и восстановить мышцы.

Ортопед добавил, что полностью отказываться от занятий спортом также не стоит. Избыточное давление, вызванное увеличением веса или ожирением, может способствовать развитию тендинопатии ягодиц. Недостаточное использование сухожилий в средней ягодичной мышце при малоподвижном образе жизни также способно стать причиной боли.

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