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Назван лучший способ избавиться от боли при тяжелом остеоартрите тазобедренного сустава

HealthDay: замена тазобедренного сустава лучше тренировок при тяжелом остеоартрите

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Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

При остеоартрите полная замена тазобедренного сустава приводит к большему смягчению боли, чем силовые тренировки. Также операция позволяет полнее восстановить подвижность сустава. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование датских ученых.

Ученые случайным образом распределили 109 пациентов в возрасте 50 лет и старше с тяжелым остеоартритом тазобедренного сустава на две группы. Одним провели полную замену тазобедренного сустава, вторые занимались силовыми тренировками.

Для сравнения групп ученые использовали анкету из 12 вопросов о боли и подвижности тазобедренного сустава. Чем выше сумма баллов, тем лучше состояние пациента. У людей из группы операции сумма баллов в среднем выросла на 16, а у пациентов из группы тренировок — на 4,5. При этом частота побочных эффектов была почти одинаковой.

До этого было показано, что тренировки могут смягчить боль в колене при остеоартрите. Однако 69% пациентов ограничивают активность, боясь навредить себе.

Ранее ученые выяснили, что физиотерапия тазобедренных суставов может смягчить боль в спине.

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