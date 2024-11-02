Назван лучший способ избавиться от боли при тяжелом остеоартрите тазобедренного сустава

При остеоартрите полная замена тазобедренного сустава приводит к большему смягчению боли, чем силовые тренировки. Также операция позволяет полнее восстановить подвижность сустава. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование датских ученых.

Ученые случайным образом распределили 109 пациентов в возрасте 50 лет и старше с тяжелым остеоартритом тазобедренного сустава на две группы. Одним провели полную замену тазобедренного сустава, вторые занимались силовыми тренировками.

Для сравнения групп ученые использовали анкету из 12 вопросов о боли и подвижности тазобедренного сустава. Чем выше сумма баллов, тем лучше состояние пациента. У людей из группы операции сумма баллов в среднем выросла на 16, а у пациентов из группы тренировок — на 4,5. При этом частота побочных эффектов была почти одинаковой.

До этого было показано, что тренировки могут смягчить боль в колене при остеоартрите. Однако 69% пациентов ограничивают активность, боясь навредить себе.

Ранее ученые выяснили, что физиотерапия тазобедренных суставов может смягчить боль в спине.