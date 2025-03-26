Женщина била детей рукой по голове на детской площадке в Москве

Женщина избила детей на детской площадке в Москве, ей грозит уголовное разбирательство. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Инцидент произошел во дворах в Алексеевском районе. Судя по видео, снятому местным жителем, неизвестная гуляла с детьми на детской площадке и применила к ним физическое насилие, когда они качались на качелях. Больше всего досталось мальчику, агрессивная женщина подошла к нему сзади и стала с ожесточением бить по голове. Ребенок даже не пытался защищаться.

СК уже начал проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье о побоях (116 УК РФ). Расследование находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

До этого воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы. Это удалось снять на телефон матери одного из воспитанников. Оказалось, что на женщину уже давно жалуются другие родители, однако заведующая учреждения эти обращения игнорирует, так как, по некоторым данным, состоит с ней в родстве.

Ранее в петербургском детсаду одному мальчику сломали нос, а другому заклеивали рот.