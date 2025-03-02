В петербургском детсаду одному мальчику сломали нос, а другому заклеивали рот

В Петербурге мальчику сломали нос в детсаду, где истязали другого воспитанника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в детсаду №41, расположенном в Адмиралтейском районе. По словам матери мальчика, в феврале этого года ребенка ударил ногой другой воспитанник — об этом пострадавший сам рассказал. Женщина отвезла сына в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом носа.

Руководство детсада вышло на связь с женщиной лишь после того, как она пригрозила обратиться в прокуратуру. Заведующая заверила, что «вопрос улажен», и прислала протокол, в котором не были зафиксированы травмы мальчика, а его родителям советовали обратиться к психологу для помощи с тревогой.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что это был не первый инцидент — в 2023 году воспитательница задела ее ребенка рукой и повредила ему роговицу. Кроме того, другие дети сообщили, что нянечка заклеивала рот и избивала телефоном мальчика, который сломал нос ее сыну. В детсаду это косвенно подтвердили, списав все на неквалифицированных временных сотрудников.

Сейчас женщина ищет сыну, который уже две недели находится на больничном, новый детсад. В образовательную организацию, где все случилось, уже приезжал инспектор ПДН — материалы передали в Следственный комитет.

Ранее воспитательницу российского детсада обвинили в краже золотых украшений у детей.