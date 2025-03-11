Воспитательница детсада в Сочи окунула ребенка головой в тарелку и лишилась работы

В Сочи воспитатель детского сада применяла физическую силу к детям ясельной группы. Видео, ставшее доказательством вины женщины, опубликовал Telegram-канал «Телетайп».

Как стало известно из соцсетей, инцидент произошел в детском саду № 121 в Адлерском районе. Матери одного из воспитанников удалось снять на телефон, как воспитательница ткнула ребенка лицом в тарелку. Оказалось, что на женщину уже давно жалуются другие родители, однако заведующая учреждения эти обращения игнорирует, так как, по некоторым данным, состоит с ней в родстве.

Следком уже проверяет информацию об издевательствах над несовершеннолетними. Как сообщили 93.ru в МЦУ Сочи, уличенная в жестоком обращении с детьми женщина не работает в детском саду с 10 марта. Она также принесла извинения семье пострадавшего ребенка, и его родители не стали писать заявление в полицию.

Ранее воспитательница детсада избила и едва не отравила трехлетнего мальчика с аутизмом.