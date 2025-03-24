Россиянам сообщили об индексации социальных пенсий

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля. Речь идет в том числе о выплатах по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

По его словам, размер индексации зависит от прожиточного минимума пенсионера, который в прошлом году составил 13 290 рублей, и инфляции, которая достигла 9,5%. С учетом этих данных в 2025 году социальные пенсии вырастут «почти на 15%», отметил Виноградов.

«Средний размер выплаты составит около 15,4 тысячи рублей», — сказал профессор.

Мера направлена на поддержку жителей в условиях инфляции. Индексация позволит повысить соцпенсию по старости до 8 824,08 рубля. Инвалиды третьей группы получат 7 500,53 рубля, второй — до 8 824 рублей, а инвалиды первой группы и второй группы с детства — 17 648,24 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды будут получать по 21 177,59 рубля.

Накануне данные Социального фонда России показали, что увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов. С учетом текущего размера пенсионного коэффициента (145,69 рубля) указанное количество баллов можно получить при ежемесячном доходе от 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже не менее 62,5 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.