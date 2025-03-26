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Россиянам объяснили, почему не стоит проглатывать таблетки без воды

Химик Панов: проглоченная без воды таблетка может начать растворяться в пищеводе
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Таблетки не стоит проглатывать без воды, поскольку так лекарство будет растворяться значительно медленнее, а значит, подействует с опозданием. Об этом в интервью Life сообщил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Кроме того, при попытке проглотить таблетку без воды она может задержаться и начать растворяться в пищеводе, а не в желудке. Пищевод — это узкая трубка, соединяющая рот с желудком, и его стенки покрыты слизистой оболочкой. Без достаточного количества жидкости таблетка может «прилипнуть» к внутренней поверхности пищевода и вызвать раздражение слизистой», — предупредил эксперт.

Он напомнил, что неправильное употребление некоторых препаратов может усилить побочные эффекты, а также навредить пищеварению. К примеру, аспирин может привести к язве желудка, если его принимать на голодный желудок и без достаточного количества воды.

Недавно ученые из Университета Рутгерса обнаружили, что обезболивающий препарат ибупрофен может блокировать рецепторы сладкого вкуса во всем организме, снижая риск развития диабета и других метаболических заболеваний.

В ходе эксперимента выяснилось, что ибупрофен подавляет восприятие сладкого вкуса. Это происходит из-за угнетения рецепторов TAS1R2-TAS1R3, реагирующих на сахар. Вещество также замедляет молекулярную передачу сигналов сахарозы и сукралозы в клетках почек человека.

Ранее врач развенчала самые популярные мифы о витаминах и БАДах.

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