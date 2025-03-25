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У популярного обезболивающего нашли новое полезное свойство

ВJВ: ибупрофен можно использовать для снижения уровня сахара в крови
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Обезболивающий препарат ибупрофен может блокировать рецепторы сладкого вкуса во всем организме, снижая риск развития диабета и других метаболических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Рутгерса. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Pharmacology.

В эксперименте приняли участие 15 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. На первом этапе испытуемые ополаскивали рот раствором ибупрофена натрия или напроксена натрия в трех различных концентрациях. После этого добровольцам было предложено оценить сладость растворов сахарозы, сукралозы (искусственного подсластителя) и фруктозы.

Результаты показали, что ибупрофен подавлял восприятие сладкого вкуса. Это происходило из-за угнетения рецепторов TAS1R2-TAS1R3, реагирующих на сахар. Вещество также замедляло молекулярную передачу сигналов сахарозы и сукралозы в клетках почек человека.

Ученые объяснили, что TAS1R2-TAS1R3 расположены не только в ротовой полости, но и по всему телу. Они, в отличие от вкусовых сосочков на языке, не могут воспринимать сахар на уровне вкуса, но умеют обнаруживать его и использовать в процессе обмена веществ.

По словам исследователей, «отключение» рецепторов TAS1R2-TAS1R3 во всем организме может изменить метаболизм и снизить риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение. Такие данные согласуются с результатами исследований, которые показали, что прием ибупрофена в таблетках снижает риск развития болезни Альцгеймера и некоторых видов рака. Вероятнее всего, такой эффект связан с угнетением метаболизма сахара в определенных тканях.

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