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В Краснодарском крае арестовали блогера, оскорблявшего участников СВО и силовиков

В Краснодаре блогера арестовали за оскорбления силовиков и бойцов СВО

В Краснодаре суд отправил под арест на 13 суток блогера, который оскорблял правоохранителей и участников специальной военной операции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд установил, что блогер Ванян во время прямого эфира допустил оскорбительные, нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников Федеральной службы безопасности.

Сообщается, что, когда к блогеру пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять паспорт, также начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования полицейских. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов, блогеру назначено административное наказание в виде ареста.

Как сообщал Telegram-канал Baza, эфир Ванян в итоге удалил.

До этого суд в Казахстане арестовали на 10 суток местного блогера Азамата Сарсенбаева, снимавшего место крушения самолета в аэропорту Актау. Силовики утверждали, что действия Сарсенбаева мешали работе спасателей. Кроме того, мужчина якобы отказывался прекращать съемку с беспилотника.

Ранее блогер Митрошина полностью признала вину.

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