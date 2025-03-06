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Работодатели рассказали о планах повышения зарплат в 2025 году

«Известия»: в России 44% компаний готовы повысить зарплаты всем сотрудникам
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Pixabay

В России 44% работодателей планируют повысить зарплаты всем сотрудникам в 2025 году, пишет издание «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления (РШУ).

39% респондентов сказали, что намерены повысить оклады лишь некоторым категориям. Из них 24% собираются больше платить специалистам, 20% — рабочим, 9% — среднему менеджменту и 6% — топ-менеджменту. Еще 17% респондентов из числа работодателей не собираются прибавлять жалование кому-либо.

Исследование показало, что 20% работодателей повысят заработную плату в пределах 4%, 23% — в пределах 11–20%, а 44% решили, что увеличат оклад сотрудников на 5–10%. Еще 2% и вовсе собираются понижать сотрудникам уровень платы труда.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тысяч рублей. По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в марте.

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