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Россиянка отсудила у коуча 2 млн, которые отдала на обучение по инвестициям

Петербурженка отсудила у бизнес-коуча, вогнавшего ее в долги, 2 млн рублей

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге завершилось длительное судебное разбирательство, в ходе которого потерпевшей удалось вернуть крупную сумму, потраченную на курсы по инвестициям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам потерпевшей Алены Барсовой, она приобрела у специалиста по инвестициям Алексея Тараповского два курса, но занятия якобы проведены не были.

«К апрелю мне было понятно, что ничего не будет происходить, я стала просить мои деньги обратно, Тараповский делал вид, что меня не существует, не проводил переговоры», — рассказала собеседница СМИ, добавив, что в общей сложности раскошелилась на 1 млн 160 тыс. рублей.

Женщина подчеркнула, что под обучение взяла кредит.

Бизнес-коуч не согласился с позицией клиентки. Он считает, что в силу своей занятости, женщина пропускала курсы, «уклонялась от встреч по различным предлогам». Тараповский уверен, что будучи успешным юристом петербурженка просто решила вернуть за обучение деньги.

Женщина выиграла суд, который обязал ментора выплатить потерпевшей 2 млн рублей. Мужчина отдавать деньги не торопится, он отметил, что намерен подавать апелляцию.

Ранее в Чебоксарах консультант по личностному росту перечислила мошенникам 16 млн рублей.

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