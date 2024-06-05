Россиянам объяснили, как вычислить непрофессионального онлайн-коуча

Онлайн-образование в России становится все более популярным. При этом среди учителей и коучей есть много людей, которые лишь выдают себя за профессионалов. Вычислить их можно, если оценить онлайн-курс с учетом трех основных факторов, рассказала в пресс-центре НСН психолог, член ассоциации спикеров СНГ Яна Журавлева.

Первое, на что нужно обратить внимание – это наличие или отсутствие отзывов на курс. При агрессивном маркетинге и навязывании обучения, без предоставления настоящих отзывов, следует задуматься, стоит ли покупать курс. С решением лучше не торопиться и отложить его на следующий день, чтобы «переспать с этой мыслью», отметила специалист.

Второй важный фактор – это подтверждение опыта эксперта. Если не запрашивать данные об этом, то можно нарваться на человека, который не является специалистом, а владеет лишь поверхностными знаниями, подчеркнула Журавлева.

«Третий момент – если у эксперта нет личного аккаунта на YouTube. У Блиновской его, например, не было, — отметила психолог. — Это про то, может ли человек удерживаться в профессии и записывать долгие видео. Это основной показатель экспертности в моменте».

Целом в России с 2016 года рынок онлайн-образования вырос в 16 раз и оценивается в 20 млрд рублей, добавила Журавлева.

Напомним, также она отмечала, что различные онлайн-курсы чаще приобретаются людьми, которые страдают от тревоги – именно они чаще всего ждут быстрого результата от обучения. Наибольшим спросом пользуются недорогие курсы, которые легко бросить – людям легче расстаться с суммой до 5 тыс. рублей.

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