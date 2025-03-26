В Новом Уренгое грузовой самолет попал в сугроб

В Новом Уренгое грузовой самолет выкатился за пределы ВПП и угодил в сугроб

Грузовой самолет авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нового Уренгоя и попал в сугроб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел в 11:07 мск (13:07 по местному времени).

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, у самолета Ан-12 RA-1137, при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту находятся восемь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

13 марта сообщалось, что у самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, разрушился тормоз в аэропорту узбекского города Фергана. Уточняется, что во время сруливания с ВПП командир почувствовал поворот влево и прекратил руление.

После пассажиров высадили прямо на ВПП и вместе с багажом доставили в терминал. Самолет отстранили от эксплуатации и отбуксировали на перрон. Аэродром Ферганы временно закрывался на прилет и вылет по причине блокировки единственной полосы.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом полосу при посадке.