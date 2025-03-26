Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новом Уренгое грузовой самолет попал в сугроб

В Новом Уренгое грузовой самолет выкатился за пределы ВПП и угодил в сугроб
close
Telegram-канал AVIAINCIDENT

Грузовой самолет авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нового Уренгоя и попал в сугроб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел в 11:07 мск (13:07 по местному времени).

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, у самолета Ан-12 RA-1137, при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту находятся восемь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

13 марта сообщалось, что у самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, разрушился тормоз в аэропорту узбекского города Фергана. Уточняется, что во время сруливания с ВПП командир почувствовал поворот влево и прекратил руление.

После пассажиров высадили прямо на ВПП и вместе с багажом доставили в терминал. Самолет отстранили от эксплуатации и отбуксировали на перрон. Аэродром Ферганы временно закрывался на прилет и вылет по причине блокировки единственной полосы.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом полосу при посадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами