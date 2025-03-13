Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

У самолета S7 из Новосибирска разрушился тормоз в аэропорту Ферганы

В Фергане у борта S7 из Новосибирска разрушился тормоз
close
Telegram-канал «Авиаторщина»

У самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, разрушился тормоз в аэропорту узбекского города Фергана. Пассажиров высадили прямо на взлетно-посадочной полосе (ВПП), об этом пишет Telegram-канал «‎Авиаторщина».

Уточняется, что во время сруливания с ВПП командир почувствовал поворот влево и прекратил руление.

«При осмотре самолета обнаружено разрушение тормоза внешнего колеса на левой основной стойке шасси. Само колесо и пневматик в порядке», — говорится в сообщении.

После пассажиров высадили прямо на ВПП и вместе с багажом доставили в терминал. Самолет отстранили от эксплуатации и отбуксировали на перрон, уточняет канал.

Аэродром Ферганы временно закрывался на прилет и вылет по причине блокировки единственной полосы. Так, самолет В738 авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Фергану, приземлился в Ташкенте на запасном аэродроме.

В пресс-службе S7 каналу также сообщили, что для выполнения обратного рейса в Узбекистан из Новосибирска направили резервный борт.

Накануне борт российской авиакомпании Utair, летевший из Самарканда в Москву, вернулся в узбекский аэропорт из-за неисправности. При наборе высоты произошел помпаж левого двигателя самолета (нарушение газодинамической устойчивости работы авиационного турбореактивного двигателя). Однако по приборам параметры были в норме.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами