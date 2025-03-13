У самолета S7 из Новосибирска разрушился тормоз в аэропорту Ферганы

В Фергане у борта S7 из Новосибирска разрушился тормоз

У самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, разрушился тормоз в аэропорту узбекского города Фергана. Пассажиров высадили прямо на взлетно-посадочной полосе (ВПП), об этом пишет Telegram-канал «‎Авиаторщина».

Уточняется, что во время сруливания с ВПП командир почувствовал поворот влево и прекратил руление.

«При осмотре самолета обнаружено разрушение тормоза внешнего колеса на левой основной стойке шасси. Само колесо и пневматик в порядке», — говорится в сообщении.

После пассажиров высадили прямо на ВПП и вместе с багажом доставили в терминал. Самолет отстранили от эксплуатации и отбуксировали на перрон, уточняет канал.

Аэродром Ферганы временно закрывался на прилет и вылет по причине блокировки единственной полосы. Так, самолет В738 авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Фергану, приземлился в Ташкенте на запасном аэродроме.

В пресс-службе S7 каналу также сообщили, что для выполнения обратного рейса в Узбекистан из Новосибирска направили резервный борт.

Накануне борт российской авиакомпании Utair, летевший из Самарканда в Москву, вернулся в узбекский аэропорт из-за неисправности. При наборе высоты произошел помпаж левого двигателя самолета (нарушение газодинамической устойчивости работы авиационного турбореактивного двигателя). Однако по приборам параметры были в норме.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.