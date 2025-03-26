Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник выстрелил из пистолета в глаз приятелю

NewsNN: нижегородский подросток случайно выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
close
Shutterstock

В Нижнем Новгороде игра с пневматическим пистолетом на детской площадке закончилась для одного из детей обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает издание NewsNN.

По информации СМИ, все произошло на игровой площадке на улице Ярошенко. 13-летний мальчик вынес на улицу пневматический пистолет. Его 14-летний приятель попросил школьника дать ему оружие. Подросток крутил в руках пистолет, когда случайно выстрелил из него мальчику в глаз.

Теперь в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Какие травмы получил потерпевший, не уточняется. Известно, что жизни мальчика ничего не угрожает.

До этого в подмосковных Люберцах подросток выстрелил из пистолета в лицо сверстнику во время драки. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности участников драки устанавливают полицейские.

Ранее в Калининграде пьяный подросток обстрелял школьников из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами