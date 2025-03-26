Российский школьник выстрелил из пистолета в глаз приятелю

В Нижнем Новгороде игра с пневматическим пистолетом на детской площадке закончилась для одного из детей обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает издание NewsNN.

По информации СМИ, все произошло на игровой площадке на улице Ярошенко. 13-летний мальчик вынес на улицу пневматический пистолет. Его 14-летний приятель попросил школьника дать ему оружие. Подросток крутил в руках пистолет, когда случайно выстрелил из него мальчику в глаз.

Теперь в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Какие травмы получил потерпевший, не уточняется. Известно, что жизни мальчика ничего не угрожает.

До этого в подмосковных Люберцах подросток выстрелил из пистолета в лицо сверстнику во время драки. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности участников драки устанавливают полицейские.

Ранее в Калининграде пьяный подросток обстрелял школьников из пневматики.