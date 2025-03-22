В Люберцах подросток выстрелил из пистолета в лицо сверстнику во время драки

В Подмосковье подросток выстрелил сверстнику в лоб во время драки

В подмосковных Люберцах в драке пострадал 15-летний подросток, ему выстрелили в лоб из сигнального пистолета. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 21 марта во дворах домов по улице Карла Либкнехта. Две группы подростков выясняли отношения, между ними завязалась драка. В ходе потасовки один из участников конфликта выстрелил из сигнального пистолета в лоб своему оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу с ожогом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности участников драки устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчик случайно ранил себя из пневматического пистолета. 15-летний подросток был госпитализирован в детскую больницу с инородным телом в области левой кисти, врачи извлекли из руки мальчика металлическую пулю.

Ранее в Калининграде пьяный подросток обстрелял школьников из пневматики.