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Пьяный подросток обстрелял школьников из пневматики

В Калининграде буду судить подростка, обстрелявшего сверстников
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде подросток предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве, юноша несколько раз выстрелил в школьников около кафе. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в январе 2025 года пьяный обвиняемый около кафе «Триэдр» выстрелил из пневматического пистолета в подростков. Школьники получили легкие травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, юноше может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку. В одну из больниц Астрахани была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного неизвестным из пневматической винтовки. Стрелка удалось задержать.

Ранее в Москве задержали стрелявшего в подростков мужчину.

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