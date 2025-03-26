У переселенцев в Курской области возникли проблемы с выплатами из-за семейных ссор

Некоторые жители приграничных районов Курской области столкнулись с проблемами при оформлении жилищных сертификатов из-за отсутствия документов, семейных конфликтов и резкого роста цен на жилье. Об этом пишет РБК.

Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе, многие семьи не могут получить выплату без согласия всех собственников жилья. В частности, после развода одна из сторон часто отказывается подписывать документы. В пример привели женщину с двумя детьми, которая осталась без жилья, потому что бывший муж и его мать не согласились на оформление сертификата. Также бывают случаи, когда собственник жилья находится за границей и не восстанавливает документы.

Еще одна проблема — рост цен на недвижимость. Сумма сертификата, рассчитанная по нормативу Минстроя, не покрывает реальные расходы на покупку жилья. В итоге людям приходится искать дополнительные средства или переезжать. У некоторых отсутствуют документы на дома, особенно старые постройки, которые не были оформлены. В некоторых случаях решить ситуацию можно только через суд.

Сертификаты на покупку нового жилья начали выдавать жителям приграничных районов Курской области в августе прошлого года. Власти планируют предоставить сертификаты более 2 тыс. семей. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей.

В первую очередь сертификаты выдаются курянам, дома которых оказались полностью разрушены в результате вторжения Вооруженных сил Украины в регион. Также первоочередное право на получение сертификата имеют многодетные семьи, пенсионеры и участники СВО. По данным местных властей, компании-застройщики открыты к сотрудничеству и готовы предоставить квартиры и дома нуждающимся.

Ранее власти Курской области рассказали, сколько домов признаны разрушенными ВСУ.