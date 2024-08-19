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В Курской области начали выдавать гражданам сертификаты на новое жилье

Смирнов сообщил о начале выдачи жителям Курской области сертификатов на дома

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителям приграничных районов Курской области начали выдавать сертификаты на новые дома и квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, власти планируют предоставить сертификаты более 2 000 семей. К текущему моменту соответствующие документы получили 194 семьи.

Смирнов рассказал, что федеральное руководство выделило 1,8 млрд рублей на обеспечение жителей приграничных районов Курской области домами и квартирами. При этом, если возникнет необходимость, правительство региона обратится к кабинету министров РФ с просьбой о дополнительном финансировании.

«Сейчас проводится прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь они выдаются курянам, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми», — подчеркнул врио губернатора.

Он добавил, что компании-застройщики открыты к сотрудничеству и готовы предоставить жилье нуждающимся гражданам.

19 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область из приграничных районов эвакуировали более 121 тыс. человек. Сейчас пункты временного размещения работают на территории 23 регионов страны, и в них находятся около 3 000 граждан.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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