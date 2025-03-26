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Власти трех финских городов добиваются закрытия финско-русской школы

Yle: в трех городах власти требуют закрыть финско-русскую школу
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Власти трех финских городов сменили своих представителей в управлении фонда финско-русской школы Восточной Финляндии, чтобы закрыть образовательную организацию, заявила генеральный директор школы Катри Анттила. Ее слова передает портал Yle.

«По всей вероятности, города сделают все возможное, чтобы остановить работу школы Восточной Финляндии, даже назначив своих чиновников в совет фонда»‎, — считает Анттила.

В Финляндии на данный момент функционируют три филиала школы: в Йоэнсуу, Лаппеенранте и Иматре. В прошлом году тему о закрытии школы уже поднимали, объясняя это уменьшением количества учащихся.

По словам генерального директора школы, в соответствии с законом о фондах члены правления должны действовать в интересах фонда, а в данном случае и в интересах школы.

В 2024 году финские власти мотивировали свою инициативу о закрытии учебного учреждения «потенциальной угрозой национальной безопасности». Как писала финская газета Iltalehti со ссылкой на источники, одной из причин является то, что власти не хотят допускать, чтобы у русских была своя школа в Финляндии.

Ранее стала известна высота забора на границе Финляндии и России.

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