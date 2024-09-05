В Финляндии власти хотят закрыть русскую школу

В Финляндии власти из-за «потенциальной угрозы национальной безопасности» намерены закрыть финско-русскую школу в восточной части страны. Об этом со ссылкой на хорошо информированные источники сообщает газета Iltalehti.

Формально местные власти хотят закрыть имеющую три филиала Школу Восточной Финляндии из-за сокращения численности учеников. В то же время источники газеты сообщили, что дело заключается в потенциальной угрозе национальной безопасности Финляндии. Власти не хотят допускать, чтобы у русских была своя школа в Финляндии. Кроме того, они опасаются «пророссийской пропаганды».

До этого сообщалось, что некоторые российские артисты лишились своей недвижимости в Финляндии. Среди них — Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые до осени 2023 года владели квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью.

Ранее стала известна высота забора на границе Финляндии и России.