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В Северной Осетии разыскивают местного жителя, подозреваемого в убийстве военного

Правоохранители ищут жителя Чиколы, подозреваемого в убийстве военного

В Северной Осетии разыскивают местного жителя, подозреваемого в убийстве военного. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа 15».

Несколько дней назад военнослужащего с ножевыми ранениями доставили в Ирафскую районную больницу. Однако врачи не смогли спасти 28-летнего мужчину.

По данным источника «Сапы», поножовщина случилась на окраине Чиколы на пересечении улиц Фадзаева, Дедегкаева и Степной. В убийстве заподозрили 40-летнего местного жителя, который был неоднократно судим за хранение наркотиков и самоуправство. Его разыскивает полиция.

До этого двое военных устроили поножовщину в петербургском хостеле и попались полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина попал в больницу после ссоры с двумя военными, которые к тому моменту уже покинули хостел. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 42-летний и 24-летние россияне. Старший прикомандирован к воинской части в Ленобласти, а младший находился в пути на реабилитацию.

Ранее мужчина шесть раз ударил знакомого ножом во время застолья на западе Москвы.

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