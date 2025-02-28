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Мужчина шесть раз ударил знакомого ножом во время застолья на западе Москвы

В Москве мужчина шесть раз ударил знакомого ножом во время застолья
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Telegram-канал Столичный СК

В Москве застолье закончилось поножовщиной между собутыльниками. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, все случилось в ночь на 28 февраля в квартире жилого дома на Новорублевской улице на западе столицы. Мужчины распивали алкогольные напитки, однако в какой-то момент между ними возник конфликт. Один из них на почве внезапно возникшей личной неприязни схватил нож и не менее шести раз ударил собутыльника. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали подозреваемого. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение, а также заключить его под стражу. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянка вонзила нож в грудь двухмесячного сына.

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