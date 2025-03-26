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Аксенов рассказал о строительстве курорта «Золотые пески»

Аксенов: на создание курорта «Золотые пески» в Крыму выделят 13 млрд рублей
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Unsplash

На строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» в Крыму выделят 13 млрд рублей. Средства направят из республиканского и федерального бюджета на создание необходимой инфраструктуры. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«По поручению президента в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Крыму создается круглогодичный морской курорт «Золотые пески», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что на сегодняшний день уже разработаны планировка территории и генплан курорта. Общая площадь курорта составит более 200 га. Отдельное внимание будет отдано современному оборудованию пляжей, которые останутся общедоступными для всех отдыхающих.

По мнению Аксенова, открытие такого курорта позволит не только привлечь в Крым дополнительный туристический поток, но и улучшить экономическую ситуацию региона, увеличить налоговые поступления в бюджет, доходы и качество жизни самих жителей полуострова. Ожидается, что «Золотые пески» ежегодно будут принимать 1 млн туристов.

Согласно исследованию сервиса «Островок», Крым стал самым популярным направлением для отдыха россиян летом прошлого года. Число бронирований отелей на полуострове за гол выросло на 44%.

Также жители России стали чаще ездить в Амурскую область и Сахалин. В числе самых популярных направлений для отдыха также оказались Камчатка, Московская область, Карачаево-Черкесия, Красноярский край, а также Калининградская, Калужская, Ленинградская и Тверская области.

Ранее стало известно, что каждый пятый предпенсионер в России планирует переезд в Крым.

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