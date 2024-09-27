Названо самое популярное место для отдыха россиян летом

Крым стал самым популярным направлением для отдыха россиян этим летом. Число бронирований отелей на полуострове за год выросло на 44%.

Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

В топ-3 быстрорастущих направлений вошли Амурская область (+40% бронирований за год) и Сахалин (+37%). На Камчатке количество бронирований отелей увеличилось на 30% год к году.

В Московской области рост составил 24%, в Карачаево-Черкесии — 22%, в Красноярском крае — 12%, а Калининградской, Калужской, Ленинградской и Тверской областях — по 10%.

В десятке самых востребованных регионов оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, а также Ростовская, Ярославская и Нижегородская области.

Средняя стоимость ночи в забронированных отелях составила 5,7 тыс. рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего россияне бронировали отели без звезд — на них пришлась треть бронирований.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее были названы зарубежные города, где россияне запланировали октябрьский отпуск.