Россиянам объяснили, нужно ли голодать в процессе похудения

Утверждение о том, что здоровое питание — это голодовка, является мифом. Смысл не в том, чтобы есть мало и некалорийно, а в том, чтобы рацион был сбалансированным. Об этом в интервью РИАМО сообщила основатель бренда Bionova Александра Гудимова. Она подчеркнула, что жесткие ограничения в еде создают не только дефицит калорий, но и важнейших питательных веществ, витаминов и минералов.

«При переходе на правильное питание с целью снижения веса важно понимать, что ожидаемый результат не может быть мгновенным. Для формирования новых пищевых привычек и достижения видимых результатов требуется время. Здоровый рацион питания нужно не только наладить, но и поддерживать», — сказала Гудимова.

Питание, по ее словам, — это лишь часть процесса изменения образа жизни. Сбалансированный рацион нужно сочетать с достаточной физической активностью, налаженным режимом сна и отсутствием стрессов.

Нейрофизиолог Миланского института Джанлука Феррарини до этого рассказал, что в состоянии хронического стресса организм человека извлекает меньше полезных веществ из здоровой пищи.

По его словам, особенно выраженный эффект стресса был замечен у женщин старше 45 лет. У участниц этой возрастной категории наблюдалось нарушение обмена веществ, а активность ферментов, отвечающих за усвоение питательных веществ, снижалась на 60-70%.

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