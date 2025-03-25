Ученые раскрыли простой способ борьбы с ожирением

Ученые из Медицинского Университета Фудзита выяснили, что не только состав пищи, но и скорость ее употребления играет важную роль в контроле веса. Замедление темпа приема пищи может помочь снизить потребление калорий, а значит, уменьшить риск ожирения и сопутствующих заболеваний. Работа опубликована в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 33 человека в возрасте от 20 до 65 лет. Они ели пиццу в разных условиях, пока исследователи фиксировали время приема пищи, количество жевательных движений, число укусов и скорость жевания. Участников также просили есть под ритмичные звуки метронома с разной частотой ударов, чтобы выяснить, влияет ли внешний ритм на их поведение.

Результаты показали, что женщины ели дольше мужчин: в среднем 87 секунд против 63 секунд. Они также делали больше укусов и жевали больше раз, но при этом темп жевания у всех участников оставался примерно одинаковым. Ученые установили, что длительность еды напрямую связана с количеством укусов и жевательных движений, но не зависит от скорости жевания или индекса массы тела. Особенно интересным оказалось влияние ритма метронома: медленный темп (40 ударов в минуту) значительно увеличивал время приема пищи.

Исследователи пришли к выводу, что замедление процесса еды можно использовать как эффективный способ контроля веса. Увеличение количества жеваний перед проглатыванием, более мелкие укусы и создание спокойной ритмичной атмосферы во время еды — это простые, но действенные методы, которые могут помочь снизить потребление пищи без строгих диет. Профессор Кацуми Иидзука отметил, что такие методы можно легко применять в повседневной жизни и даже в образовательных учреждениях, включая школьные программы питания.

Ученые планируют проверить теорию на других продуктах, чтобы подтвердить ее универсальность. Однако уже сейчас ясно, что осознанный подход к процессу еды может стать доступным и эффективным инструментом в борьбе с ожирением.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения диабета и ожирения.