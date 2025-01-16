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Здоровое питание приносит меньше пользы при стрессе, выяснили ученые

MedNews: здоровая пища теряет полезные свойства при хроническом стрессе
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CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

В состоянии хронического стресса организм человека извлекает меньше полезных веществ из здоровой пищи. Об этом ведущий нейрофизиолог Миланского института Джанлука Феррарини рассказал в интервью порталу MedNews.it.

Команда итальянских ученых провела масштабное исследование с участием 150 добровольцев разных возрастных групп. Участники эксперимента придерживались средиземноморской диеты, предписывающей потребление большого количества фруктов, овощей, ягод, рыбы, птицы и морепродуктов. Такая пища богата полезными жирами и антиоксидантами.

Анализ биомаркеров воспаления в крови участников выявил, что при условии хронического стресса уровень провоспалительных цитокинов (особых молекул) в организме оставался высоким, несмотря на качество рациона. Такой эффект был связан с ухудшением способности человека эффективно усваивать полезные вещества.

Особенно выраженный эффект стресса был замечен у женщин старше 45 лет. У участниц этой возрастной категории наблюдалось нарушение обмена веществ, а активность ферментов, отвечающих за усвоение питательных веществ, снижалась на 60-70%.

Ранее был развеян миф о связи утреннего пробуждения со стрессом.

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