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Ученик открыл стрельбу в школе на Ямале

SHOT: ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале, пострадал мальчик

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Pixabay

Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе № 9 на Ямале, в результате чего пострадал один ребенок. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, подросток смог пронести в школу пневматический пистолет, так как рамки-металлодетекторы на него не сработали.

На перемене школьник пошел в туалет с одноклассниками, где и устроил стрельбу. Он попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьезным.

С стрелявшим школьником полицейские провели беседу. Известно, что подросток уже стоял на профилактическом учете.

Пистолет был мощностью до трех джоулей. В окружном департаменте образования сообщили, что оружием он не является, и поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.

В связи с этим инцидентом 23 октября во всех школах Ямала полицейские проводят беседы.

21 октября сообщалось, что в Уфе эвакуировали лицей №107 после того, как школьник заявил, что над ним издевались и теперь он намерен устроить расправу. В администрации Уфы заверили, что были приняты необходимые меры в соответствии с алгоритмом действий при поступлении сведений об угрозе совершения теракта.

Ранее сообщалось, что в Амурской области школьнику предложили устроить стрельбу в школе за $1000.

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