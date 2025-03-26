Раскрыты самые выгодные зарубежные и внутренние направления для отдыха в мае

Турменеджер Ансталь: в мае можно бюджетно отдохнуть как в РФ, так и за рубежом

Ближе к лету традиционно растет стоимость отдыха, что затрагивает и майские выходные. Однако при желании можно недорого съездить в мини-отпуск, причем как по стране, так и за рубеж, отметила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. В беседе с 360.ru она рассказала, как отдохнуть в мае и при этом сэкономить.

Из зарубежных направлений на майские праздники у россиян спросом пользуются Турция, Таиланд, где заканчивается сезон, и Вьетнам, где он только стартует. По России жители предпочитают путешествия в Сочи, Петербург, Карелию, Мурманск, Казань и Калининград, сообщила специалист. В качестве примера она привела стоимость перелета из столицы в Сочи – это обойдется в 30 тысяч рублей. Отель на четыре дня будет стоить примерно также. А вот поездка в Петербург из Москвы обойдется в 60 тысяч рублей, из которых 30 тыс. рублей – это стоимость перелета, и столько же – трехзвездочный отель.

Что касается Карелии, то лучше всего здесь выбирать мини-туры: на три дня они стоят порядка 14 тысяч рублей, на четыре дня – около 20 тысяч рублей.

Таким образом, наиболее выгодными направлениями для отдыха в мае среди зарубежных первые позиции остаются за Египтом и Турцией, подчеркнула Ансталь.

«В Турции пока приемлемые цены из-за несезона в мае, там прохладно. А Египет в целом чуть дешевле», — пояснила она.

В России к бюджетным направлениям эксперт отнесла Петербург, Москву и Калининград. В Сочи тоже можно отдохнуть недорого, но отель нужно будет выбрать поскромнее, так как в целом этот город в мае заметно дорожает, заключила турэксперт.

Напомним, накануне директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова сообщила, что россияне уже начали активно бронировать отдых на майские праздники, причем одним из самых популярных видов отдыха стали короткие туры по стране. По ее словам, популярностью особенно пользуются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Карелию и на Байкал.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит отдых в Японии во время цветения сакуры.