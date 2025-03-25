Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в Японии во время цветения сакуры

Япония притягивает большое количество туристов, в том числе из России, в период цветения сакуры. В это время цены на отдых там вырастают, но не так значительно – в среднем для россиян это удовольствие обойдется в 200 тыс. рублей за неделю, рассказал НСН гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

После завершения пандемии коронавируса Япония нарастила турпоток минимум в три раза. Во многом на это повлияло упрощение получения визы для россиян, отметил эксперт.

«Они поняли, что россияне тратят много денег во время отдыха, — пояснил он. — Япония — это та страна, куда хочется вернуться, у них очень глубокая культура».

По его словам, чаще всего россияне посещают Токио, Осаку, Киото, некоторые едут на Хоккайдо или на Окинаву. В среднем недельный отдых им обходится в 200 тыс. рублей с учетом перелета через более дешевые китайские стыковки в 50 тыс. рублей.

Что касается очередей на получение визы, то они носят сезонный характер — например, количество желающих традиционно растет в сезон цветения сакуры. К слову, в разных регионах страны она цветет в разное время, но большинству жителям РФ хочется застать именно цветение сакуры на фоне горы Фудзияма.

«Во время цветения сакуры цены на проживание и туристические программы вырастают, но не критично», — отметил Арутюнов.

Напомним, в прошедшем ноябре посольство Японии в Москве упростило процесс подачи документов на получение туристической визы гражданами России – заявителям больше не нужно предоставлять подтверждение брони и оплаты отеля. При этом для оформления визы по-прежнему требуются документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, действующий загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, бронь авиабилета и заполненная визовая анкета.

Ранее стало известно, что рссийский турпоток в Японию за полгода вырос более чем вдвое.