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Назван самый востребованный у россиян вид отдыха в мае

Турэксперт Осипова: в мае самыми востребованными у россиян стали короткие туры
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Depositphotos

Россияне уже начали активно бронировать отдых на майские праздники. Причем одним из самых популярных видов отдыха стали короткие туры по стране, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова Общественной Службе Новостей.

«В России популярнее всего экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Карелию. Даже есть короткие туры на Байкал. Сейчас Байкал освобождается ото льда», — отметила специалист.

По ее словам, такие небольшие путешествия внутри страны подойдут россиянам, которые не имеют возможности объединить майские праздники, и тем, кто будет работать в промежутке между 1 и 9 Мая. А тем, у кого будет полноценный отпуск, Осипова порекомендовала рассмотреть возможность отправиться в речной круиз.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала рейтинг самых популярных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая 2025 года. Самыми популярными внутренними направлениями из Москвы на майские праздники стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск.
Что касается международных маршрутов из Москвы, самыми популярными стали Стамбул, Ереван, Мале, Анталья и Ташкент.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит отдых в Японии во время цветения сакуры.

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